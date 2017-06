La ministre du Patrimoine canadien annonce la création d’un comité indépendant qui va recommander des candidats qualifiés pour le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada

Communiqué de presse

GATINEAU – Le gouvernement du Canada s’est engagé à ce que les processus de sélection des personnes nommées à des conseils d’administration soient ouverts et transparents, afin d’encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et afin d’assurer l’intégrité de ses institutions publiques. L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd’hui la création du Comité consultatif indépendant des nominations au Conseil d’administration de CBC/Radio-Canada.

Ce comité consultatif indépendant aura pour mandat de mener le processus de sélection pour le conseil d’administration de CBC/Radio-Canada. Il formulera des recommandations de candidats qualifiés à la ministre.

Ce comité indépendant et non partisan est constitué d’experts en radiodiffusion et en technologie numérique et de représentants des secteurs culturels de partout au Canada. Il inclut des représentants des communautés autochtones, des communautés de langue officielle et de la relève.

Le comité sera présidé par Tom Clark, de l’Ontario. M. Clark œuvre dans le milieu des nouvelles télévisées canadiennes depuis 45 ans.

Les personnes suivantes sont également nommées au comité :

Prem Gill (Colombie-Britannique) a commencé sa carrière dans l’industrie de la télévision et de la radiodiffusion. Elle apporte plus de 20 ans d’expérience en médias numériques, en création de contenu et en divertissement.

Carolyn Warren (Alberta) est une chef de file du secteur culturel canadien et possède de l’expérience au sein d’institutions vouées aux arts et à la radiodiffusion.

Janelle Wookey (Manitoba), Métisse et francophone originaire des Prairies, est une artiste primée qui travaille comme réalisatrice et productrice indépendante à Winnipeg.

Colm Feore, O.C., (Ontario) est un acteur bien connu dans le milieu du théâtre, du cinéma et de la télévision.

Marc Beaudet (Québec) est un pionnier de l’industrie du contenu numérique au Québec. Il est le président-directeur général de Turbulent, une entreprise qui développe des plateformes de diffusion.

Monique Savoie (Québec) est une visionnaire du numérique. En 1996, elle a créé la Société des arts technologiques, un espace créatif montréalais voué développement de technologies.

Alanis Obomsawin, O.C., G.O.Q., C.A.L.Q., (Québec) est membre de la nation abénaquise et l’une des plus éminentes documentaristes du Canada. Depuis plus de 40 ans, elle réalise à l’Office national du film du Canada des films qui relatent la vie et les préoccupations des Premières Nations et aborde des enjeux importants pour tous.

Éric Larocque (Nouveau-Brunswick) est actif dans les dossiers qui concernent l’Acadie et sa communauté, en particulier ceux touchant la jeunesse. Il est directeur du comité d’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021.

Le Comité consultatif fournira à la ministre le nom de candidats qualifiés pour chaque poste vacant ainsi que le nom de candidats qualifiés supplémentaires afin de créer un bassin de candidats pour les postes à pourvoir à l’avenir.

Alors que le passage au numérique entraîne de nombreux changements, le diffuseur public joue un rôle crucial en continuant à nous informer, à nous divertir et à jouer un rôle dans la formation de la relève. En tant que société d’État du portefeuille du Patrimoine canadien, CBC/Radio‑Canada est un organisme indépendant du gouvernement et il est responsable de ses activités quotidiennes.

« Notre gouvernement croit fermement en l’importance de CBC/Radio‑Canada, notre radiodiffuseur public national. Je suis donc heureuse de mettre sur pied ce comité consultatif indépendant constitué d’experts en radiodiffusion, en technologies numériques et en culture qui reflètent la diversité du Canada. Ce nouveau comité recommandera des candidats qualifiés pour un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. »

− L’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

