Avis de consultation de radiodiffusion : CRTC 2017-365 : Demande 2017-0584-9, la Chaîne d’affaires publiques par câble inc.

M. Chris Seidl

Secrétaire général par intérim

CRTC

Ottawa, ON

K1A 0N2

Cher M. Seidl :

Les AMIS de la radiodiffusion canadienne est un organisme indépendant, pancanadien, non-partisan et bénévole soutenu par 364 000 Canadiens dans le but de défendre et de promouvoir une abondance et une qualité de contenu canadien dans notre système audiovisuel. Les AMIS ne sont affiliés à aucun radiodiffuseur ni parti politique. Les AMIS demandent à comparaître aux audiences publiques afin de faire valoir les arguments qui suivent.

Par la présente, les AMIS interviennent à l’appui de la demande de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. en raison du caractère unique de CPAC :un réseau non-commercial et accessible dans les deux langues officielles qui offre aux citoyens les outils dont ils ont besoin afin de participer à la démocratie canadienne.

En plus de la couverture intégrale des procédures de la Chambre des Communes et de plusieurs de ses comités, CPAC diffuse, sans filtre ni commentaire éditorial, les audiences de votre Conseil ainsi qu’une large gamme de réunions et d’événements portant sur les affaires publiques, Même si ses cotes d’écoutes moyennes peuvent paraître modestes comparativement à celles des autres réseaux, des millions de Canadiens écoutent CPAC de temps en temps, lorsque la couverture porte sur des questions qui les intéressent. À noter, CPAC détient d’importantes archives qui sont entièrement accessibles sur demande aux téléspectateurs et aux auditeurs.

De plus, la nouvelle émission de CPAC, Perspective with Alison Smith est la seule à offrir aux téléspectateurs canadiens une couverture importante hebdomadaire des affaires internationales.

Pour ces raisons, les AMIS appuient la demande de CPAC d’être distribuée obligatoirement par le service du câble de base, et d’une augmentation de 1 cent par mois de son tarif mensuel par abonné (pour atteindre 13 cents par mois par abonnée).

Je vous prie d’agréer, cher monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

Ian Morrison

Porte-parole

cc: Catherine Cano, Présidente, CPAC