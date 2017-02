Pour diffusion immédiate

Événement ipoliticsLIVE

Dans le rouge : l’avenir des médias canadiens

Ottawa – Les Amis de la radiodiffusion canadienne et J-Source commanditent un événement ipolitics LIVE pour discuter des moyens d’assurer la survie des médias canadiens, du journalisme de qualité et de la représentation locale.

La discussion portera, entre autres, sur la proposition de mettre fin à une brèche fiscale, ce qui pourrait augmenter les revenus d’Ottawa de 1 milliard $ annuellement et accroître les revenus publicitaires des médias canadiens – en position de précarité – de presque 500 millions $. Veuillez noter que l’événement est en anglais.

Quand :

8:00 à 9:00

Jeudi 2 févier 2017

Où :

Rideau Club

99 rue Bank , Ottawa

Qui:

Pésentation de Ian Morrison, Amis de la radiodiffusion canadienne, suivie d’une table ronde avec :

Catherine Cano, PDG de la Chaîne d’affaires publiques par (CPAC)

Edward Greenspon, président et PDG du Forum des politiques publiques

Susan Harada, directrice associée de l’École de journalisme et de communications, directrice du programme de journalisme et professeure associée, Université Carleton

Jason Kee, conseiller en politique publique et relations gouvernementales chez Google

La table ronde sera animée par l’auteure et journaliste primée Susan Delacourt.

Renseignements: Jim Thompson 613-567-9592