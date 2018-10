1er novembre: Lancement de la campagne populaire pour restaurer Radio-Canada

Nous lançons sous peu une campagne populaire pour exiger un meilleur financement et une plus grande indépendance administrative pour Radio-Canada. À une époque où les fausses nouvelles polarisantes se répandent à une vitesse fulgurante, il est primordial que notre diffuseur public soit adéquatement équipé pour faire face à la tempête.

J’espère que vous pourrez vous joindre à nous!

Voici les détails :

Le 1er novembre 2018, à 18h30

Galerie Art Mûr

5826, rue Saint-Hubert

(Métro Rosemont)

►►► Confirmez votre présence ici

Plus que jamais, notre culture doit faire face à une offre internationale, mais surtout américaine, qui est de plus en plus omniprésente à l’ère du numérique. L’Internet discrimine peu entre les fausses nouvelles et celles basées sur des faits. Et, vous le savez comme moi, certains politiciens en profitent.

C’est pourquoi nous devons contrer les coupures qu’a subies Radio-Canada au cours des dernières décennies afin qu’elle puisse dignement tenir sa tête hors de l’eau, mettre notre culture en valeur et nous rapporter les nouvelles qui nous concernent, sans manipulation. C’est urgent!

Malheureusement, le gouvernement fédéral laisse filer davantage d’argent vers Netflix, Google et Facebook qu’il n’en investit dans Radio-Canada.

C’est pourquoi nous lançons cette campagne populaire. Radio-Canada doit absolument être équipée adéquatement dans ce contexte tumultueux. Notre démocratie et notre souveraineté culturelle en dépendent.

Joignez-vous à nous pour en apprendre plus sur notre campagne et comment vous pouvez y contribuer!

À l’aube de l’élection fédérale de 2015, des sympathisants des AMIS de partout à travers le pays ont mis sur pied une énorme campagne appelée Votons SRC! Cette campagne a contribué au renversement des coupures que Stephen Harper avait fait subir à la SRC ainsi qu’à la mise en place d’un processus nominatif indépendant pour le conseil d’administration du diffuseur public.

Des sympathisants des AMIS pendant la campagne de 2015.

Une dernière chose : comme vous le savez peut-être, le porte-parole et fondateur des AMIS, Ian Morrison, tirera sa révérence après plus de trente ans de service dévoué. Ian sera présent à notre soirée du 1er novembre et j’espère que vous vous joindrez à nous pour le féliciter et le remercier pour son excellent travail!

Au plaisir de vous y voir,

Daniel Bernhard

Les AMIS de la radiodiffusion

P.S. : J’ai bien hâte de vous rencontrer à notre soirée du 1er novembre. Si vous ne pouvez pas vous présenter mais voulez tout de même donner un coup de main, veuillez nous le communiquer.