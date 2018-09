Grande nouvelle à propos de notre campagne Colmatons la brèche !

Jagmeet Singh, chef du NPD, en compagnie de Daniel Bernhard, directeur général des AMIS, lors de la déclaration aujourd'hui-même à Montréal.



Depuis plus de 19 mois, les AMIS mène une campagne visant à colmater la brèche fiscale qui encourage les annonceurs d’ici à acheter de l’espace publicitaire auprès des géants étrangers du web tels que Google et Facebook, au détriment de nos médias locaux.

Le 28 août, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé que son parti appuie sans réserve la proposition des AMIS de colmater la brèche fiscale qui ravage le journalisme canadien ; il est le premier chef de parti fédéral à le faire.

Cet appui marque une grande avancée pour notre campagne Colmatons la brèche!

Alors que plusieurs de nos régions perdent leurs nouvelles locales et que les emplois

de journalistes disparaissent à une vitesse exponentielle, notre milieu devient

dangereusement propice à la désinformation et à la propagation de fausses

nouvelles.

La brèche fiscale de la publicité sur internet exacerbe cette situation et, jusqu’à

l’annonce de M. Singh, aucun parti fédéral ne s’était engagé à y mettre fin. En

colmatant cette brèche, des centaines de millions de dollars seraient redirigés vers

nos médias et le trésor public s’enrichirait de plus d’un milliard de dollars

supplémentaires annuellement : de nouvelles ressources seraient ainsi générées

pour soutenir notre secteur culturel et notre diffuseur public.

Nous continuons d’inviter les autres partis politiques canadiens à se positionneront

face à cet enjeu crucial pour notre démocratie.