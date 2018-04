Catherine Tait prend les rênes de Radio-Canada

By Daniel Bernhard

« Rien n’est plus important que les histoires et les nouvelles locales. Ce sera au cœur de tout ce que nous entreprendrons dorénavant. » (notre traduction de l’anglais)

Catherine Tait

Présidente et directrice générale de Radio-Canada

Lors de sa première apparition devant les médias d’Ottawa à titre de nouvelle PDG de Radio-Canada, Catherine Tait a signalé (et c’est bienvenu) qu’elle comprend l’appétit vorace des auditeurs et des téléspectateurs canadiens pour les nouvelles et les informations locales.

Voilà qui augure bien pour Radio-Canada et pour les Canadien(ne)s.

Un sondage des AMIS démontre que les Canadien(ne)s accordent une grande importance aux nouvelles locales, les classant systématiquement au premier rang du contenu télé désirable. Pourtant, ces précieuses émissions locales, en particulier les nouvelles, sont plutôt menacées.

L’arrivée de Mme Tait à Radio-Canada coïncide avec une période d’extrême précarité pour les médias canadiens. Déjà, plus de 10 000 journalistes canadiens ont perdu leur emploi et des centaines d’entreprises médiatiques se sont éteintes.

Facebook est devenue la plus grande source de nouvelles pour les Canadien(ne)s, éclipsant toute autre source télé, radio ou de presse écrite. Et pourtant, les Canadien(ne)s ne font pas confiance à ce qu’ils lisent sur Facebook. Effectivement, à la lumière des récents événements, pourquoi s’y fieraient-ils? Les antécédents de Facebook en matière de propagation de fausses nouvelles nous donnes de bonnes raisons de douter de la fiabilité des nouvelles partagées sur les plates-formes des médias sociaux.

Radio-Canada a un rôle essentiel à jouer pour contrer la propagande, au niveau local et à plus vaste échelle. Mais, jouer ce rôle ne se fait pas nécessairement au détriment des autres voix. Au contraire, RC pourrait s’avérer un allié déterminant pour les médias privés canadiens. Il ne s’agit pas d’un jeu à somme nulle. Il est temps que 1+1 fasse 3, et Radio-Canada est toute désignée pour la tâche.

Il est temps que Radio-Canada prenne la place qui lui revient dans l’univers médiatique canadien, qu’elle ne se contente pas de boucher les trous, mais qu’elle prêche par l’exemple, qu’elle vise l’audace créative et l’excellence, et qu’elle nivelle par le haut.

Un des indices de réussite du mandat de Mme Tait sera sa capacité d’orienter Radio-Canada sur une voie moins commerciale, plus centrée sur l’intérêt public.

Le prédécesseur de Mme Tait a truffé les heures de grande écoute de la programmation de CBC de jeux télévisés américains; il a tenté de vendre de la publicité sur les chaines Radio 2 et Espace Musique; il a vendu le patrimoine immobilier de Radio-Canada; et, il a failli à l’intendance d’irremplaçables collections patrimoniales d’artéfacts et de propriété intellectuelle.

Mme Tait devra relever plusieurs défis, mais nous pouvons faire preuve d’un optimisme prudent sur le changement qui se pointe le bout du nez.

Mme Tait, si vous lisez ceci, sachez que les AMIS vous transmettent leurs meilleurs vœux de succès alors que vous entamez cette aventure titanesque. Plus que jamais, Radio-Canada a besoin d’une direction forte, ambitieuse et axée sur le service public. Les Canadien(ne)s comptent sur vous pour mener cette entreprise.

Daniel Bernhard @sendinthewolf est le directeur général des AMIS de la radiodiffusion.